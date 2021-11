Babu Santana é processado por dívida de mais de R$ 10 mil em aluguel

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio, o processo está em andamento pelo Cartório da 5ª Vara Cível de Campo Grande

São Paulo, SP O ator e ex-BBB Babu Santana, 41, está sendo processado por uma mulher que o acusa de dever pelo menos R$ 10 mil em aluguéis desde janeiro de 2021. Procurado, ele ainda não havia respondido as solicitações. Ela alugou um imóvel para ele que fica localizado em Campo Grande, no Rio de Janeiro. A informação foi publicada primeiramente pelo colunista Ancelmo Gois e confirmada pelo F5. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo está em andamento pelo Cartório da 5ª Vara Cível de Campo Grande. O contrato de locação é datado de junho de 2020, pouco tempo depois de Babu deixar o Big Brother Brasil (Globo). O valor mensal giraria em torno dos R$ 1.500. Porém, agora a proprietária pede o despejo de Babu e o ressarcimento do prejuízo com a ação. Uma dificuldade tem sido encontrar Babu nos endereços que constam nos autos. Em julho de 2020, Babu anunciava nas redes sociais que estava de casa nova. O ator alugou um imóvel na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro, e a casa acabou sendo revelada através de uma foto publicada pela ex-namorada de Babu, Tatiane Melo. Não é possível dizer que trata-se do imóvel agora requerido na Justiça. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Através da imagem, já apagada, era possível ver que a casa tinha dois andares e piscina. Em uma live no Instagram à época, Babu disse que conseguiu se estabilizar financeiramente após o reality. “As dívidas estão pagas, mas não vem bater na minha porta e pedir emprestado que eu ainda não tenho”, brincou.