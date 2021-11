Avião com Marília Mendonça cai; cantora é resgatada

De acordo com a assessoria da sertaneja, além da cantora, estavam o produtor, um assessor, o piloto e o copiloto

Um avião de porte pequeno caiu nesta sexta-feira (05) na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Segundo a assessoria da cantora Marília Mendonça, a aeronave é dela e ela e sua equipe estavam a bordo. A sertaneja e ao menos quatro pessoas foram resgatadas. Um homem teria falecido.

De acordo com a assessoria, além da cantora, estavam o produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. Não existem informações se eles já foram levados para o hospital, mas até o momento todos estão bem.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a documentação da aeronave está em dia e a empresa tem autorização para fazer taxiaéreo.

Ainda de acordo com uma fonte, o pai do filho da cantora, o também cantor Murilo Huff, estaria saindo de Uberlândia para o local. A cantora começaria uma série de shows no estado.

O caso mobilizou a atuação de policiais militares, bombeiros e profissionais do Samu, que se deslocaram ao local da queda. Imagens transmitidas por uma rede local mostram a aeronave de pequeno porte sobre as pedras da cachoeira, com a fuselagem avariada.

Duas horas antes, Marília postou um vídeo em suas redes sociais no qual aparece a caminho da aeronave e já dentro do avião. Veja abaixo:

