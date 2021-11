Auxiliar de Henrique e Juliano leva choque ao montar palco e vai parar na UTI

Felipe Augusto de Andrade, 28, ajudava a organizar o cenário para a apresentação, no último sábado (27), quando sofreu uma descarga causada por vazamento de energia

Um acidente durante a montagem de um show da dupla Henrique e Juliano fez com que um dos auxiliares técnicos da equipe fosse internado por choque elétrico. Ele continua sob supervisão médica e aguarda exames no Instituto Ortopédico de Goiânia.



A apresentação estava marcada para as 22h na cidade de Águas Lindas, em Goiás. Felipe Augusto de Andrade, 28, ajudava a organizar o cenário para a apresentação, no último sábado (27), quando sofreu uma descarga causada por vazamento de energia.



Os sertanejos Henrique e Juliano estavam em casa, no estado de Tocantins, durante o ocorrido. Segundo a assessoria dos músicos, o funcionário foi levado à unidade hospitalar mais próxima e, em seguida, transferido por avião para o Instituto Ortopédico de Goiânia. O acidente aconteceu no dia anterior ao aniversário de um dos membros da parceria, Juliano. Ele completou 31 anos no domingo (28).



Andrade segue internado para monitoração de seu quadro de saúde, mas está consciente e sua situação é descrita como estável. Assessores da dupla sertaneja afirmam que o auxiliar técnico utilizava todos os equipamentos de segurança exigidos por lei para o trabalho, mas que estes não foram suficientes para protegê-lo do vazamento de energia.



“Henrique e Juliano acompanham o estado de saúde do auxiliar, que está sendo assistido por médicos de confiança da dupla”, diz nota oficial divulgada pela assessoria. “A dupla tem dado assistência à mãe para que possa estar ao lado do filho, ajudando assim na sua recuperação”.



Procurado, o Instituto Ortopédico de Goiânia não se manifestou até a publicação