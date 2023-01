Autores se juntam para lançar livros hoje

Em “Ciência Política Descomplicada”, André Cunha usa uma linguagem despojada, com referências da cultura pop, gírias

Hoje, tem noite poética e didática no Bar e Mercearia Encontro à Mineira, na 714 da Asa Norte, a partir das 19h. Acontece o lançamento duplo da editora Trevo: “Ciência Política Descomplicada”, do jornalista André Cunha, e “Nomear é Preencher o Vazio”, do sociólogo Roberto dos Santos, que conta, ainda, com ilustração do pintor Paris Bogéa.

É comum que estudantes de Ciência Política se sintam confusos perante a nomenclatura variada que envolve a disciplina, repleta de termos como formas de Estado e de governo, regimes políticos, sistemas e regimes de governo, entre outros. Em “Ciência Política Descomplicada”, André Cunha usa uma linguagem despojada, com referências da cultura pop, gírias, metáforas de futebol e muito bom humor para explicar de forma simples conceitos encontrados na área, tudo muito mastigadinho, até para a geração Tik Tok.

Já Roberto dos Santos, apresenta uma seleção de 51 poemas escritos ao longo de sua vida, de sonetos e poemas, com direito a haicai e obras com recursos gráficos, dos mais variados temas. Seja expressando sua reflexão ante o estado de coisas, como nos poemas “Bel-prazer”, “Não condicionado”, “Constatações”; seja ante o imponderável como em “Dama do crepúsculo” e em “Do Improvável”; seja no escancarado lirismo ante o factual das relações mais íntimas como em “Carnívora”.