Ausência de Roberta Rodrigues no fim de ‘Nos Tempos do Imperador’ gera críticas

A ausência de Roberta Rodrigues, 39, nos capítulos finais de “Nos Tempos do Imperador” (Globo) gerou críticas nas redes sociais. O desfecho da personagem Lupita foi mostrado nesta quinta (3) sem a presença da atriz, que já tinha dito nas redes sociais que não havia participado das gravações finais da trama.

Na ocasião, ela afirmou que sua ausência não estava relacionada ao fato de ter sido infectada pelo novo coronavírus. Rodrigues disse que “outras questões” provocaram seu afastamento, mas não revelou o que aconteceu. Procurada, a assessoria de imprensa da atriz informou que ela não vai se pronunciar sobre o assunto neste momento, mas falará “em breve”.



A Globo também não se manifestou até a conclusão deste texto.



“O que me afastou do fim novela não foi Covid-19. Eu tive Covid-19 em setembro de 2021 e cheguei a retornar às gravações no dia 24 do mesmo mês. No dia 7 de outubro fiz teste de figurino e ensaio de dança para a personagem. Então, ao contrário do que está sendo propagado por aí, o real motivo de eu não estar na etapa final da novela tem a ver com outras questões”, escreveu em post publicado no Instagram no dia 18 de janeiro.



No Twitter, espectadores da trama não gostaram da ausência da atriz nos capítulos finais. “A Roberta Rodrigues fez falta nesses capítulos finais de ‘Nos Tempos do Imperador’. Lupita merecia um desfecho à altura. Das melhores personagens dessa novela!”, escreveu uma internauta.



“Acho uma falta de respeito com a atriz Roberta Rodrigues e com o público. A Lupita sem cenas nos últimos capítulos! Lembro icônico capítulo em que ela contou a história da escrava Isaura”, afirmou outra.



O fim de Lupita foi narrado por Vitória (Maria Clara Gueiros), que lê para Lota (Paula Cohen) uma carta deixada por Lupita. No texto, ela agradece à baronesa pela alforria e avisa que foi embora.