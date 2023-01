Aulas da oficina Desenhando do Zero estão disponíveis no YouTube

Brasiliense, artista, desenhista e produtor multimídia Ylson Dias e artista plástico e designer gráfico Thiago Costa ensinaram técnicas desta arte em tempos de pandemia para estimular pessoas de todas as idades

“Faça do lápis uma extensão da sua mente” (Emanuel Souto). Em tempos de pandemia, estimular a arte e a criatividade foram maneiras de aliviar o estresse do distanciamento social e de ocupar a mente. Pensando nisto, o artista brasiliense, desenhista e produtor multimídia Ylson Dias e o designer gráfico e artista plástico Thiago Costa criaram em 2021 a oficina nomeada Desenhando do Zero. Ambos compõem a equipe do StudioZero, empresa que visa fazer a diferença no mercado com aulas e serviços voltados para o Audiovisual.

E a dupla disponibilizou todo o curso que já está no ar no canal do YouTube do StudioZero. No total, são 16 módulos, cada módulo com 2h divididas em 10 aulas realizadas em formato de pequenos vídeos. Gratuito. Livre para todos os públicos.

A iniciativa visou dar a oportunidade para crianças, jovens, adultos e a turma da terceira idade de aprender técnicas que englobam desenhos de humanos, animais, além de profundida e traços. Pessoas com ou sem experiência na arte de desenhar podem participar e ter acesso a todos os módulos on-line. “Cada aula tem cerca de 10 minutos e as pessoas de Brasília, do Brasil e do mundo podem acompanhar de casa, aprender e desenvolver a criatividade no seu tempo”, comemora o idealizador do projeto e desenhista Ylson Dias.

Quem participar do curso poderá aprender com os ministrantes ainda a desenvolver a mobilidade motora e destreza para, quem sabe, até descobrir um dom e seguir carreira como desenhista. O aluno será preparado para exercer a criatividade e desenvolverá, na prática, os principais fundamentos do desenho, mesclando o intuitivo (contato com o hemisfério direito do cérebro) com o desenho racional, memória visual e criatividade, consciência e identificação das estruturas e proporções, além de ter noções sobre estudos de luz e sombra e perspectiva intuitiva. Para participar, os estudantes precisam ter apenas papel, lápis e borracha.

“E começamos do zero mesmo, desde o treinamento de traço, passando por desenhos de corpos, animais, até chegar em cenários. O desenho nos faz aprender a ver um mundo com mais detalhes. Estimula a observação, além do entendimento de como funcionam coisas que a gente nem repara. Você começa a ver tudo em sua volta de um ângulo novo”, explica Ylson.

O projeto Desenhando do Zero é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF). Produção da Criativa Empreendedorismo.

“Foi muito prazeroso fazer parte deste projeto e dar instrução para as pessoas que podem ter acesso a um curso completo de desenho de graça, via a internet”, celebra Thiago Costa.

Ficha Técnica:

Realização: Studio Zero

Professores de Desenho: Ylson Dias e Thiago Costa

Produção e Coordenação Adm.: Criativa Empreendedorismo

Designer e Mídias Sociais: Kalil Bonova

Serviço

Oficina Desenhando do Zero

Objetivo: estimular pessoas de todas as idades e sem formação a aprenderem a desenhar e desenvolver a criatividade

Aulas gratuitas estão disponíveis no StudioZero – YouTube

Gratuito

Livre para todos os públicos