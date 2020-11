Audax imprime novamente acid house em sua discografia com estreia na Hub Records

PUBLICIDADE

Desde o início da pandemia, o estúdio se tornou o melhor amigo dos irmãos que dão vida ao projeto Audax. Pedro, André e João aplicaram e intensificaram todos seus anos de experiência em produção musical, em distintas produções que estão atravessando as barreiras do Brasil e cativando os ouvidos e olhares de gravadoras e artistas internacionais. Flutuando pelas vertentes do house music, Audax apresenta sua nova música, “Be Yourself”, pela Hub Records / Sony Music, e repetindo a parceria de sucesso com a cantora Francine Môh.

Em sua última colaboração juntos, “Hit Me Up”, Audax e Francine exploraram e abusaram dos elementos do acid house, uma das principais vertentes da música eletrônica em meados dos anos 80. O resultado foi tão satisfatório para os artistas, que os mesmos não perderam tempo e logo começaram a trabalhar em novos lançamentos. “A Francine veio para gravar uma música e acabou gravando três no mesmo dia. Foi um processo muito natural e espontâneo. A gente se deu bem e em uma tarde fizemos muito mais do que esperávamos. A música já estava escrita, mas deixamos a Francine a vontade para colocar sua intenção e interpretação. Sua personalidade e suas influências no rap e soul nos cativaram de fato e isso foi fundamental para produzirmos várias músicas de uma só vez”, conta Pedro.

Para todo artista, a melhor música é sempre a próxima a ser lançada, e para o Audax não é diferente. “A gente tenta sempre colocar o máximo de energia e pensar que a próxima vai ser sempre melhor. É uma maneira de nos estimular a cada vez melhorar o nosso processo criativo”, adiciona André.

“Be Yourself” imprime novamente uma característica acid house do trio paulistano, mas com uma repaginada mais moderna. Isso é possível devido às influências e ferramentas que os irmãos Pedro, André e João possuem em seu estúdio em São Paulo. “Acho que nos amarramos em explorar esse lado acid e provavelmente vem mais coisa nesse sentido para o Audax”, completa João.

Portanto, não deixe de conferir “Be Yourself”, com os lindos e potentes vocais de Francine Môh. Disponível agora em todas as plataformas digitais, a track traz essa nova sonoridade que o trio vem apresentando.