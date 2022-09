Atriz da Disney diz que descobriu tumor aos 19 anos

A atriz compartilhou uma foto em preto e branco mostrando uma cicatriz em seu seio coberta por curativos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A atriz Rachel Zegler, 21, decidiu contar um dos momentos mais “assustadores” que já viveu. Através de seus Stories do Instagram, ela revelou para os seguidores que, quando tinha 19 anos, descobriu que poderia ter câncer de mama, pois tinha um tumor no seio.

Zegler, que fará o papel principal no novo live-action do filme “Branca de Neve e os Sete Anões” (2024, Disney), compartilhou uma foto em preto e branco mostrando uma cicatriz em seu seio coberta por curativos. “Dois anos atrás eu encontrei um caroço no meu seio e passei pelo que foi, sem dúvida, a semana mais assustadora da minha vida.”

“Tive a sorte de ter o cuidado do meu pediatra, que me receitou um ultrassom -o que levou a um procedimento de biópsia ambulatorial. Felizmente, era benigno”, escreveu na publicação. “Agora a cicatriz serve como um lembrete para verificar meus seios regularmente em busca de qualquer crescimento irregular.”

Zegler disse que o fibroadenoma de seu seio esquerdo é comum de ser encontrado, porém isso não o torna menos assustador. Por fim, ela incentivou os seguidores a estarem atentos à saúde e prevenção ao câncer de mama. “A detecção precoce salva vidas! Verifique sua ‘carne de mama'”, completou.