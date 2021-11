Atriz brasiliense Lucorina lança curso on-line e oferece bolsas

Comunique-se oferecerá bolsas de até 90% para quem quer aprimorar voz, corpo e se empoderar. Inscrições abertas.

Ela tem 35 anos, mais de 30 peças no currículo e ficou reconhecida na capital federal e no Centro-Oeste por preparar pessoas para falar em público, além de ser arte-educadora e uma das fundadoras da Estupenda Trupe de Brasília, que já conta com 16 anos de bagagem, prêmios e é uma companhia reconhecida por trabalhos de reinserção social, além de tratar de temas socioeducativos como bullying. A atriz brasiliense Lucorina (seu nome artístico) apresentou diversos trabalhos teatrais e educativos na pandemia. Agora, ela irá ajudar pessoas que queiram se comunicar de forma autentica e colocar sua mensagem no mundo, no curso on-line Comunique-se. O curso será realizado nos dias 08, 15, 22 e 29 de janeiro via zoom, sempre das 15h às 17h. Investimento: R$ 550.

E Lucorina irá oferecer bolsas de até 90% para quem não tem condição de pagar, mas quer aprimorar a voz, o corpo, a criatividade e o ganhar coragem para se comunicar de forma autentica com seu público!

Para concorrer, basta mandar responder qual mensagem quer colocar no mundo via formulário de inscrição, o link tá na bio de Lucorina em seu Instagram: @Lucorina você também pode solicitar seu formulário via email: [email protected].

No total, serão 4 encontros on-line ao vivo, com duas horas de duração, material complementar para treino diário e grupo de suporte via WhatsApp.

“ Neste curso irei proporcionar aos participantes uma vivência em grupo e apresentarei ferramentas artísticas e de comunicação que incluem uma melhor postura em palcos e vídeos, maior consciência do corpo e da voz, desbloqueio e melhor aproveitamento da criatividade unindo alta performance, teatro, comédia e terapias energéticas para desbloquear a sua livre expressão”, adianta a atriz e arte-educadora que pretende, auxiliar aos particopantes uma comunicação mais assertiva e prazerosa seja nos palcos ou nas redes sociais!

Sobre o Comunique-se

O Comunique-se é uma mentoria criada por Lucorina para auxiliar profissionais que desejam aprimorar suas habilidades de comunicação. Através desta mentoria, Lucorina já atendeu diversos comunicadores entre palestrantes, músicos, professores e empresas como Gran Cursos online, Caixa Econômica Federal, Sindicato dos Médicos, entre outros.

Sobre Lucorina

Filha de pais incentivadores e artistas, Lu já fazia apresentações teatrais para a família e acompanhava o pai em seus trabalhos. O amor pela arte que veio de infância perdurou. Hoje, a atriz Lucorina conta com mais de 30 peças no currículo, é uma das fundadores da Estupenda Trupe de Brasília, trabalha em projetos de reinserção social e idealizadora e coordenadora do Comunique-se, curso onde trabalha ferramentas como expressão, corpo, meditação, respiração e desbloqueio da Comunicação autêntica de cada pessoa.

“Adoro ver o quanto meus mentorados têm um potencial incrível e informações importantes para ser colocadas para o mundo. Às vezes, eles se travam porque para se comunicar com autenticidade se rata de tirar máscaras e desconstruir opressões internas. Por isso, trabalho muito com meditação, respiração e com uma conexão profunda com a nossa criança interior, onde mora a nossa autenticidade, criatividade e nosso desejo de se comunicar de forma genuína!” explica.

Pelo Comunique-se, Lucorina já formou palestrantes como o músico Vinicius de Oliveira e o proprietário do Gran Cursos, Gabriel Granjeiro.

Serviço: Atriz e Arte Educadora Brasiliense, Lucorina lança curso on-line

Data: 08, 15, 22 e 29 de janeiro de 2022 via zoom!

Horário: Das 15h às 17h

Investimento: R$ 550

Bolsas de até 90%!

Informações: Instagram: @Lucorina ou e-mail: [email protected]