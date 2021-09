Atrações locais animam o Santo Bar

Casa recebe atrações variadas para o fim de semana

O Santo Bar tem pouco tempo de existência, mas já se destaca pela variedade do cardápio e por ser um lugar ideal para a sua diversão. Toda semana a casa traz uma programação musical diversificada que agrada todos os estilos. O local segue todos os protocolos de segurança contra à Covid.

Para encerrar bem a semana, na sexta-feira, o dia é do sertanejo. Com hits de sucesso, um currículo musical prestigiado, a dupla Pedro Paulo e Matheus prepara uma apresentação para lá de especial.

O sabadão sempre pede um almoço em família e muita animação. E o que combina com essa confraternização é uma boa feijoada e samba. E o Santo Bar reúne os dois. A casa serve uma deliciosa feiju, das 11h às 15h, e ainda recebe duas atrações musicais para embalar a tarde.

De 14h às 17h, a banda convidada é a Deu Klima. A partir das 20h é a vez do Grupo Moleque fazer aquele pagode gostosinho. O couvert artístico custa R$ 20. E para encerrar o fim de semana com muita diversão, a boa pedida é curtir a roda de samba do grupo Raiz, das 14h às 17h, e curtir o domingo com muito alto astral.

Confira a programação completa:

Sexta: Pedro Paulo e Matheus | Couvert artístico: R$ 20 | Horário: 20h às 23h30

Sábado: Grupo Deu Klima e Grupo Moleque | Couvert artístico: R$ 20 Horário: 14h às 17h e 20h às 23h, respectivamente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Domingo: Grupo Raiz | Couvert artístico: R$ 20 | Horário: 14h às 17h

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 11h às 0h (Enquanto durar o decreto)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia