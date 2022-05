Atores mostram bastidores de ‘Pantanal’, com bumbum de fora e banho de rio coletivo

Além do sucesso da trama, elenco faz show a parte nas redes sociais

Os fãs de “Pantanal” não podem reclamar. Se de um lado a novela tem agradado por seu enredo, cheio de peões, banhos de rio e solos de violão, do outro, o show está sendo dado pelo elenco em suas redes sociais, com flagras dos bastidores sempre divertidos e reveladores.

José Loreto, que interpreta Tadeu, já mostrou seu bumbum –e o de Jesuita Barbosa, o Jove–, Alanis Guillen, a Juma, já foi flagrada dançando sobre um carro no intervalo das gravações, enquanto Bella Campo, a Muda, e Julia Dallavia, a Guta, já sensualizaram de topless.

Nem tudo é polêmico, o dia a dia dos atores no Pantanal também tem muita moda de viola e brincadeiras. Julio Cazarré, que interpreta Alcides, já foi flagrado tirando fotos das belezas da região, e Renato Goes e Marcos Palmeira fizeram o encontro de José Leôncio jovem com sua versão mais madura.

Veja abaixo uma seleção das imagens compartilhadas pelo elenco da novela de Benedito Ruy Barbosa, adaptada por Bruno Luperi, que na semana passada chegou a 33 pontos de média na Grande SP, patamar que a emissora não alcançava desde o fim da reprise de “Império”, auge do isolamento social.

Cada ponto corresponde a 205.755 telespectadores.



José Loreto ao lado de Jesuíta Barbosa|Reprodução