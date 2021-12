Ator Tommy Lane, conhecido por ‘Shaft’ e ‘007’, morre aos 83 anos

Tommy Lane, ator conhecido pelos filmes “Shaft” e “Com 007 Viva e Deixe Morrer”, morreu nesta segunda-feira (29) aos 83 anos, na Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela filha do artista, Kamala Lane.

De acordo com a Variety, o ator fazia tratamento para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), inflamação pulmonar crônica que bloqueia o fluxo de ar e dificulta a respiração.



“Meu pai era descolado. Não é à toa que ele perseguiu as luzes do palco e da tela. Tenho certeza que ele está se exibindo no céu agora. Seu descanso é merecido”, escreveu Kamala em suas redes sociais.



Tommy Lane também atuou na série “Simon & Simon”, nos filmes “Rififi no Harlem” e “A Grande Jogada”. Seu último trabalho no cinema foi o longa “Sweat”, em 2007.