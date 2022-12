Ator de “Green Book” é encontrado morto em Nova York

Filho de Tony Lip, Frank Vallelonga Jr. foi encontrado morto no bairro do Bronx e identificado pela polícia de Nova York

Frank Vallelonga Jr. foi encontrado morto na última segunda-feira (28) em um bairro de Nova York, a informação foi confirmada pela polícia nesta quinta-feira (1). O ator de 60 anos atuou no filme “Green Book”, ganhador do Oscar de melhor filme em 2019.

Filho do também ator Tony Lip, que teve sua vida contada no longa “Green Book”, Frank foi achado sem vida em frente uma fábrica de metais no Bronx, segundo o portal de notícias The New York Times o corpo do ator foi jogado para fora de um veículo. A causa da morte ainda não foi identificada pela polícia, mas tudo indica que Frank teria morrido por uma overdose.

O corpo do ator foi encontrado por moradores na manhã de segunda-feira, logo depois chamaram a polícia, um possível suspeito do caso já foi ouvido.