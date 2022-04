Ator Cuba Gooding Jr. admite ter beijado garçonete à força

O artista foi acusado por mais de 20 mulheres de toques indesejados ao longo dos anos, e enfrenta acusações criminais

O ator Cuba Gooding Jr. admitiu ter beijado à força uma garçonete, disse seu advogado nesta quarta-feira (13), como parte de um acordo em um tribunal de Nova York que fará com que outras acusações criminais contra ele sejam retiradas.

O astro de “Jerry Maguire” foi acusado por mais de 20 mulheres de toques indesejados ao longo de décadas, e enfrentou acusações criminais decorrentes de denúncias feitas por três delas.

O advogado de Gooding Jr., Frank Rothman, disse à AFP que seu cliente se declarou culpado de um delito menor. “Ele admitiu ter beijado uma garçonete sem o consentimento dela”, disse Rothman, acrescentando que “todas as demais acusações foram desestimadas”. “Em seis meses, se tudo correr bem, essa acusação será retirada e ele não terá mais antecedentes criminais.”

Gloria Allred, que representa a mulher não identificada em um processo civil, disse que os pedidos para que outras supostas vítimas possam depor no caso – com base no fato de terem sido alvo de conduta semelhante – foram negados pelo juiz.

“Meu escritório de advocacia e a advogada de Nova York Casey Wolnowski continuarão a defender nosso processo civil contra Cuba Gooding Jr. no tribunal federal de Nova York em nome de nossa corajosa cliente, a qual alega que Cuba Gooding Jr. cometeu um ato de violência de gênero contra ela”, assinalou Gloria. “Esperamos alcançar um resultado justo neste processo.”

Gooding Jr., 54 anos, é a mais recente celebridade a enfrentar um ajuste de contas público envolvendo insinuações sexuais indesejadas na esteira do #MeToo, que começou com um processo contra o produtor Harvey Weinstein por décadas de abusos.

