Ator brasiliense Henry Zaga estrela novo filme original Netflix

Zaga viverá médico que ajudará personagem, vivida por Giulia Be. A lidar com insegurança.

Henry Zaga, famoso por seus papéis em seriados adolescentes como Teen Wolf e 13 Reasons Why, e a cantora Giulia Be serão os protagonistas do novo filme original Netflix, o drama romântico “Depois do Universo”. As gravações já começaram, em São Paulo.

Giulia, que acabou de ser indicada ao Grammy Latino como Melhor Nova Artista de 2021, vive uma pianista com lúpus, uma doença que afeta sua imunidade, que pode prejudicar qualquer parte do corpo, no caso de Nina, sua personagem, o rim.

No longa, Gabriel é interpretado por Zaga, um médico que irá ajudá-la com seus problemas de insegurança e com quem terá uma forte conexão.

O elenco ainda conta com Viviane Araújo, Adriana Lessa, João Miguel, Othon Bastos, Leo Bahia, João Côrtes e Rita Assemany. Depois do Universo é um filme brasileiro original Netflix, com produção de André Carreira e Luciano Reck.