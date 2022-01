‘Até a Alexa está vendo BBB’, brinca Boninho com Luana Piovani

Boninho publicou um vídeo de Alexa dizendo que vai dar “uma espiadinha” e falar fofocas dos participantes do reality

A atriz Luana Piovani, 45, foi alvo novamente de brincadeira nesta terça (18) após dizer que não vai assistir o ex-marido Pedro Scooby, 33, pai dos seus três filhos, no Big Brother Brasil 22 (Globo). Desta vez, foi Boninho, diretor do reality, que provocou a atriz dizendo que até a assistente virtual Alexa está vendo o programa.

Boninho publicou um vídeo de Alexa dizendo que vai dar “uma espiadinha” e falar fofocas dos participantes do reality.

Na postagem no Instagram, Boninho escreveu: “até a Alexa está vendo o BBB, menos a Luana”. Internautas comentaram que Luana “está no BBB 22 e não sabe” e pediram para ela fazer a felicidade de todos e assistir ao programa.

Antes do diretor do reality, o apresentador Tadeu Schmidt, 47, mandou um recado ao vivo na estreia do programa, dia 17 de janeiro, para a atriz após o VT do surfista ser exibido. “Um beijo para Luana Piovani, se bem que ela não deve estar assistindo, ou está, não sei”, afirmou.

Na madrugada desta terça, Luana usou o Instagram na para comentar o recado que recebeu do apresentador. Ela disse que estava dormindo e ficou sabendo da notícia através das suas amigas.

“Eu recebi seu beijo, Tadeu [risada]. Minhas amigas me contaram tudo. Eu estou aqui dormindo chapadinha, mas eu recebi. Estou boba com o tanto que estou bombando. Estou aqui devolvendo meu beijo para você”, disse Piovani.

Durante a ausência de Scooby, Luana Piovani vai dividir a guarda dos filhos Dom, 9, Liz e Bem, 5, com a atual esposa do atleta, Cintia Dicker. A informação foi divulgada pela própria modelo após ser questionada sobre o assunto em suas redes sociais.

“Não precisam se preocupar. Eles estão comigo agora, depois vão para ela [Piovani], depois voltam para mim. Está tudo certo”, afirmou Dicker em seu perfil do Instagram.

Não é de hoje que Luana Piovani e Pedro Scooby protagonizam polêmicas nas redes sociais. Os dois foram casados por oito anos e em 2019 se divorciaram. Desde então, ambos trocam farpas na internet. Recentemente, antes de ter seu nome confirmado para o Big Brother Brasil, Scooby foi marcado pela ex-mulher, que cobrou um posicionamento nas redes sobre a participação no reality.

“Oi? Eu não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro, do que no Leo. Vou até marcar o Pedro aqui [nas redes]. Ele teria me dito, né? Será que ele vai levar as crianças para o Big Brother? Elas têm aula, não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos”, disse Piovani.

A situação fez com que o nome de Piovani se tornasse um dos mais falados nas redes sociais e, até mesmo, Trending Topic no Twitter. Com a repercussão, a atriz retrocedeu e afirmou que não se envolveria com a participação do ex-marido no BBB 22.

“Eu vou comentar o que vocês querem: que eu não vou comentar o BBB, porque eu não assisto. Nunca assisti na vida, não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim… As redes sociais eu gosto de usar para fazer outras coisas, não para ficar comentando Big Brother”, disse.

Até o momento, Luana Piovani já ganhou mais de 300 mil seguidores no Instagram.