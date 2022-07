Astro de filme com Adam Sandler é dispensado na NBA

O principal motivo para o corte foi o alto salário recebido por Hernangómez. De acordo com o jornal AS, o atleta recebia cerca de 7 milhões

Ganhando ainda mais fama após ser a estrela principal do filme Arremessando Alto, da Netflix, ao lado de Adam Sandler, Juancho Hernangómez aumentou as expectativas para suas atuações na NBA na próxima temporada. Entretanto, elas não serão mais no Utah Jazz. Isso porque, faltando poucas horas para anunciar os cortes no elenco, a equipe optou por romper com o jogador espanhol.

O principal motivo para o corte foi o alto salário recebido por Hernangómez. De acordo com o jornal AS, o atleta recebia cerca de 7 milhões de dólares por temporada. Caso não cortasse o jogador até ontem (30), o Utah Jazz teria que arcar com os vencimentos garantidos do jogador.

Ao longo de sua passagem pelo Utah Jazz, Hernangómez ficou longe de ter o destaque que Bo Cruz, personagem interpretado por ele em Arremessando Alto, teve na NBA. Foram poucas partidas pela equipe, algumas como titular, mas sem muito brilho.

Em menos de um ano, Juancho passou por cinco equipes. Enquanto estava no Minnesota Timberwolves, o espanhol foi envolvido em uma polêmica após ser barrado pelo clube para a disputa das Olimpíadas de Tóquio por conta de uma lesão. Pouco depois, foi trocado e foi para o Memphis Grizzlies, indo para o Boston Celtics logo depois. Em seguida, passou pelo San Antonio Spurs e desembarcou no Utah Jazz.

Agora um agente livre, o espanhol pode assinar com qualquer equipe da NBA. Ligado a uma volta para o basquete europeu recentemente, Hernangómez rechaçou um retorno neste momento.