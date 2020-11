Assista ao vídeo de “A lenda”, canção de Sandy & Junior que foi gravada ao vivo durante a turnê “Nossa história”

PUBLICIDADE

Sandy & Junior disponibilizam hoje o vídeo de “A lenda”, mais uma das faixas do álbum “Nossa História (Ao Vivo)”. Essa e outras 28 faixas fazem parte do disco que celebra o ciclo intenso e vitorioso de 30 anos da dupla. Assista aqui:

Em parceria com a Universal Music Brasil, o álbum traz todas as músicas do repertório dos shows ao vivo e já está disponível nas plataformas de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music, entre outras). Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ NossaHistoriaAoVivoPR .

Em julho, também foi apresentado no Globoplay o documentário “Sandy e Junior – Nossa História – Ao Vivo em São Paulo”. Com a direção de Raoni Carneiro, o conteúdo exclusivo foi produzido durante a apresentação apoteótica da dupla no Allianz Parque, em São Paulo, além de trazer imagens de outros shows da turnê.

Desde o primeiro reencontro nos palcos, em julho de 2019, os irmãos têm presenteado os fãs com projetos inéditos, que os levam a viajar no tempo, recordar momentos especiais da carreira e criarem, juntos, mais um capítulo inesquecível. Agora, um ano depois da estreia, o público pode matar a saudade ou assistir pela primeira vez esta mega produção, além de poder ouvir e cantar junto todos os maiores sucessos da dupla, onde e quando quiser.