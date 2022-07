Ary Fontoura relembra vitória brasileira na Copa de 1958 em intervalo de ‘Pantanal’ na Globo

Tony Ramos e Fernanda Gentil também estão confirmados em ‘A Copa que Eu Vi’, quadro que será exibido nas noites de sábado

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

O ator Ary Fontoura é o primeiro convidado do quadro “A Copa que Eu Vi”, que a Globo estreia na noite do próximo dia 6, no intervalo da novela “Pantanal”. Na atração, personalidades relembram histórias das edições da Copa do Mundo por meio de relatos pessoais.

Fontoura fala sobre o campeonato de 1958, o primeiro em que a seleção brasileira sagrou-se campeã. Na final, o Brasil venceu a Suécia, país sede da disputa, por 5 a 2.

“Essa vitória fantástica foi uma espécie de previsão para o mundo de quanto o futebol brasileiro seria importante como ele é hoje em dia”, diz o ator.

Os episódios do quadro são semanais, com exibição aos sábados, e têm duração de um minuto e meio. No domingo seguinte, o Esporte Espetacular apresenta uma versão maior da atração.

Além de Fontoura, também já estão confirmadas as participações de Tony Ramos, Serginho Groisman, Manoel Soares, Claude Troisgros e Fernanda Gentil.