Artistas locais se apresentam na Valentina Pizzaria

Visando movimentar cena cultural da cidade, projeto Acoustic Sessions recebe semanalmente artistas locais

A Valentina Pizzaria é um daqueles lugares que deixa os apaixonados por pizza sempre satisfeitos por sua variedade de sabores e qualidade oferecida. Agora, a casa também conta com boa música, que pode ser acompanhada pelos drinques saborosos do restaurante. Às quintas-feiras, o lugar recebe uma atração local no projeto Acoustic Sessions, de 19h30 às 22h. Os artistas se apresentam a cada semana em uma unidade diferente da marca.

E o próximo encontro acontece no dia 11 de novembro na 310 Sul. A atração da vez é o Duo Dobrado, formado por Thay Lima e Kiko Santana, que traz um repertório repleto de canções que são sucesso no Brasil e no mundo, indo do pop nacional em novas versões até os clássicos internacionais. Para deixar a noite ainda agradável, a dupla toca ainda os hits do momento.

Para animar ainda mais, que tal bons drinques? Quem for curtir o Acoustic Sessions ainda vai poder aproveitar promoções em algumas bebidas. Destaque para o cozumel (R$15) feito com chopp, sal, sumo de limão e decorada com borda de sal; caipiroskas (R$ 15) nos sabores limão, abacaxi, morango; Gin tônica (R$22): Gin Tanqueray, água tônica e sumo de limão; e Aperol (R$24): espumante, aperol, água com gás e rodelas de laranja.

O público ainda pode provar o espumante Casa Valduga Arte Rose (R$64) e vinhos, como os rótulos Ventisquero Reserva Cabernet (R$69) e Cosecha Sauvignon Blanc (R$59,99).

Valentina Pizzaria

Acoustic Sessions recebe Duo Dobrado

Data: 11 de outubro (quinta-feira)

Horário da apresentação: 19h30 às 22h

Horário de funcionamento: 11:30 às 15:30 e 18h às 00h

Endereços: 214 Norte e 310 Sul

Instagram: @valentinapizzaria

Reservas: (61) 3273-7009

Duo Dobrado

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9KCtx3CDdH0&ab_channel=GrooveaRigor

Instagram: @duo.dobrado