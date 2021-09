Arthur Picoli é contratado como apresentador de TV e se torna o novo “queridinho” do mercado publicitário!

Em entrevista ao canal Lais Moreira, o educador físico e digital influencer revelou que vai ganhar um programa de TV e afirmou já ter ganho o prêmio do BBB com as publicidades já realizadas!

Arthur Picoli, 27 anos, participante do Big Brother Brasil deste ano, está colhendo os bons frutos de uma participação positiva no programa. O educador físico e influencer, que por um período chegou a ser “cancelado” pelo público do programa, conseguiu reverter a sua imagem perante a todos e saiu como um dos participantes mais procurados pelas empresas / marcas, para divulgação dos seus produtos e serviços. Dentre ao grandes contratos que o influencer tem, destacam-se: Brahma, Avon, Habib’s, Natura, Unidas, Rappi, Imovelweb e Pubg Mobile.

Em entrevista exclusiva concedida ao Canal Lais Moreira, para o programa “Lá Em Casa” apresentado por Lais Moreira, Arthur afirmou estar muito feliz com toda essa mudança em sua vida e afirmou já ter conquistado o prêmio do programa (1,5 milhão) com os trabalhos realizados após a saída do programa.

Lais Moreira e Arthur Picoli na gravação do programa “Lá Em Casa”. Foto: Divulgação

Um outro destaque da entrevista é quando Arthur Picoli afirma ter assinado um contrato para ser apresentador de televisão. No contrato firmado com a FLATV, canal de TV do Flamengo, o atleta terá um programa semanal na emissora e vai mostrar, através de matérias gravadas, os mais diversos esportes que o Flamengo investe e apoia. As gravações têm início na próxima semana e o programa tem previsão de estreia para o mês de Outubro.

A entrevista completa, que foi gravada na última semana, vai ao ar nesta quarta-feira, 22/09, às 20:00h no Youtube e além das conquistas profissionais, o influencer fala de vida pessoal, sonhos, relacionamentos, trabalhos e projetos futuros.

Confira a prévia da entrevista

Serviço:

Canal Lais Moreira – Programa “Lá em Casa”.

Entrevista da semana: Arthur Picoli.

Dia 22/09/2021.

Horário: 20:00h

