Arthur Picoli e Carol Marchezi vivem affair

Os dois já foram vistos juntos em festas, como a de Lipe Ribeiro, e agora passaram o feriado de Carnaval na ‘Casa de Verão da Gi’

Será que o coração de Arthur Picoli está sendo ocupado? Ao que tudo indica sim, e a escolhida é, assim como ele, capixaba. Carol Marchezi trocou beijos com o ex-BBB durante o feriado de Carnaval. Eles estiveram juntos no evento ‘Casa de Verão da Gi’, promovido pela ex-BBB Gizelly Bicalho, em Guarapari (ES), e também no CarnaRildy, no Rio de Janeiro.

Devido ao novo relacionamento, a psicóloga e influenciadora digital estaria sofrendo ataques em suas redes sociais. Depois das aparições com Arthur, Carol privou os comentários em seu Instagram e fez um desabafo pelos stories.

“Gente, eu realmente não aguento mais notícias vazias com o único intuito de me ferir. Me deixem quietinha, por favor. Esqueçam de mim no momento de criar pauta. Simples assim. Eu estou tão bem, vivendo um momento tão legal. E algumas pessoas querendo atrapalhar. Para que isso? Só parem, por favor”, desabafou.

Durante o BBB 21, Arthur Picoli se envolveu com a atriz Carla Diaz, que também participou do reality show. Apesar de terem vivido um relacionamento controverso e que muitos desaprovavam do lado de fora, foi criado um fã-clube do casal, os ‘Carthur’.

Mesmo com o término do relacionamento e o distanciamento fora do programa, parte dos fãs do casal continuou esperançosa sobre uma possível reconciliação entre Carla e Arthur. Em dezembro, no entanto, a atriz assumiu um namoro com o vereador Felipe Becari.

Conheça Carol Marchezi

Carol Marchezi já é bastante conhecida na mídia. Em 2018, ela engravidou do cantor Felipe Araújo. Na época, eles não namoravam, e o cantor esclareceu que o casal não estava junto, mas mantinha uma boa relação. O bebê, chamado Miguel, nasceu em fevereiro de 2019 e atualmente tem 3 aninhos.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Porém, em 2020, Carol utilizou a WEB e expôs que o cantor sertanejo não era um pai tão presente para Miguel e queria diminuir o valor da pensão do menino, diagnosticado com autismo.

O cantor se defendeu dizendo que oferecia suporte ao filho. “Sempre paguei a pensão, pago até mais, nunca recorri da decisão. Nunca pedi revisão do valor que foi estabelecido.”

Carol Marchezi tem 29 anos e é formada em psicologia. Com 516 mil seguidores no Instagram, ela também trabalha como influenciadora digital fazendo divulgação de produtos e presenças vip.