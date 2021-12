Arthur Picoli diz que não será chamado de ‘escorado’ após bloque a Carla Diaz

O ex-BBB Arthur Picoli, 27, usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira (6) para fazer um desabafo, dizendo que não seria mais chamado de “escorado”. A fala foi interpretada pelos fãs como a confirmação de que ele teria bloqueado a atriz Carla Diaz, 31, das redes.

“Pelo menos agora vai parar de aparecer coisa aí, a galera me chamando de ‘escorado’, né, ‘noticiazinha’ aí, ‘entrevistinha’ aí”, disse no vídeo. Após a 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), muitos fãs da atriz acusaram Picoli de se beneficiar da fama dela durante a aproximação dos dois no reality.



“E paz, e amor, velho. Carrego ódio de ninguém, não. Estamos juntos aí, para cima, valeu”, completou. Os dois deixaram de se seguir no Instagram recentemente, e após o vídeo, muitos consideram que Picoli bloqueou a artista.

“O Arthur está ‘se lixando’ para Carla, deixa ele em paz, ele até já bloqueou ela”, escreveu um internauta. “Falem o que quiser, mas eu amo o Arthur Picoli do BBB. A mulher [Carla] apareceu com o outro, e ele fez exatamente como todos nós faríamos: Bloqueou e está postando indireta nos Stories”, disse outra.



Picoli está participando dos três dias de festa da Farofa da Gkay, que acontece em Fortaleza, no Ceará. Em outro registro, ele apareceu cantando a música “Revoada no Colchão” de Zé Felipe e Marcynho Sensação, e isso também foi entendido como uma indireta para a atriz.



“Tu pode me evitar, pode me bloquear. Mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar querendo aquela nossa… aqui não filha da p.”, disse o ex-BBB no vídeo.



Mais cedo na segunda-feira, a atriz publicou um tuíte fazendo um resumo de seu dia. “Notas sobre hoje: vim aqui feliz, recebi um mar de Khadijas, comecei a seguir diversas páginas que sempre me deram amor, fui bloqueada e paramos nos assuntos mais comentados com Carla Diaz e Khadija…”, escreveu. Nos comentários, diversos fãs e internautas perguntaram se ela teria sido bloequada por Picoli.