Arlindinho lança novo single “Vidas Negras Importam”

Para celebrar o feriado nacional da Consciência Negra, comemorado neste sábado (20), o cantor e compositor Arlindinho Cruz acaba de apresentar o single “Vidas Negras Importam”. A faixa chega acompanhada de um videoclipe oficial, extraído do recém-lançado DVD “Meu Lugar”. A canção fará parte do repertório do próximo EP do sambista, que fica disponível no dia 10 de dezembro. Em “Vidas Negras Importam”, Arlindinho traz uma importante mensagem de exaltação à cultura negra, além de abordar também problemas como a intolerância e o preconceito. Na última segunda-feira (15), o cantor carioca subiu ao palco do Vivo Rio para lançar seu mais novo projeto audiovisual. O show contou com as participações de Xande de Pilares e Alcione. Durante a apresentação, Arlindinho contemplou um repertório vasto, desde as inéditas até os clássicos. Com mais de 10 anos de carreira, ele é considerado um dos grandes nomes da nova geração do samba e dá continuidade a fórmula de sucesso já vivenciada pelo seu pai.