Ariana Grande, Jimmy Fallon E Megan Thee Stallion Lançam O Single Natalino

Já está disponível nas plataformas de streams o single natalino “It Was A… (Masked Christmas)”, de Jimmy Fallon, um dos maiores apresentadores da televisão norte-americana, em parceria com Ariana Grande e Megan Thee Stallion.

A faixa original faz uma homenagem ao Natal de 2021 de maneira cômica e criativa, citando os muitos desafios que encontramos durante todo o ano. O vídeo da canção, que também está disponível no YouTube, foi apresentado em primeira mão no programa de Fallon, “The Tonight Show With Jimmy Fallon”, exibido na emissora de TV americana NBC. O divertido e colorido vídeo, dirigido por Dan Opsal, já soma mais de 1.2 milhões de views no YouTube.

Na última semana, Ariana Grande também apresentou a novíssima faixa “Just Look Up”, com Kid Cudi, que faz parte da trilha sonora do filme da Netflix“Don’t Look Up”, que chega às plataformas de streams nesta sexta (10), enquanto o longa-metragem estreia na plataforma no dia 24 de dezembro. Além de interpretarem juntos a canção – Ariane e Kid também estrelam o filme, como o power couple pop Riley Bina e DJ Chello.

“Just Look Up” foi coescrito por Ariana Grande, Kid Cudi, pelo compositor Nicholas Britell, duas vezes indicado ao Oscar® e vencedor do Emmy, e pela compositora indicada ao Oscar Taura Stinson. Britell (Moonlight, If Beale Street Could Talk, Succession) também produziu a trilha sonora, compôs e coescreveu “Second Nature”. Tanto a partitura do filme quanto “Just Look Up” foram recentemente reconhecidas pelo Hollywood Music In Media Awards como “Melhor Trilha Original” para Nicholas Britell e “Melhor Canção Original” para “Just Look Up”.