Ariadna desabafa sobre a situação transfóbica que vivenciou em evento

Em suas redes sociais, a ex-bbb relatou sobre a importunação que sofreu e da ajuda que recebeu de Bruna Marquezine.

Ariadna apareceu em seu Instagram desabafando sobre uma situação que vivenciou no ensaio do bloco da Anitta, no Rio de Janeiro, no último domingo (23). A ex-bbb contou que Bruna Marquezine ajudou ela a se livrar da agressão verbal.

“Passou um cara, que ficou olhando pra mim. Eu cumprimentei, disse ‘boa noite’. Ele começou a mudar a expressão, começou a me olhar com nojo. Eu perguntei ‘que foi?’, ele respondeu ‘nada, eu tô aqui passando e você veio falar comigo’”, disse.

Ariadna falou que o namorado estava no banheiro quando o rapaz começou a ser inconveniente. Então, olhou para Bruna Marquezine e a atriz ajudou a ex-bbb rapidamente.

“Eu tentei sair daquela situação, olhei para o lado, olhei para ela [Bruna]. Ela percebeu um pouco do meu pânico e só acenou com a cabeça, veio um segurança, acho que era o segurança dela, falou ‘Para de importunar ela’ e tirou o cara de perto de mim”, relatou.

A ex-bbb contou ainda do momento que conheceu Bruna, que tinha sido na mesma noite, e agradeceu pela ajuda, elogiando a sororidade e empatia da atriz. “Ela tinha acabado de me conhecer, viu que eu estava sofrendo uma agressão e o segurança tirou o cara de perto de mim”, completou.