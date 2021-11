Arctic Monkeys anuncia turnê após três anos em hiato

Nesta terça-feira (16/11). Após quase 3 anos afastados dos palcos a banda Arctic Monkeys anunciou uma pequena turnê pela Europa a partir de agosto do próximo ano. Os britânicos se apresentarão na Turquia, Croácia, Bulgária e República Tcheca.

E ainda o baterista do grupo Matt Helders informou, em entrevista ao 5 Live Breakfast, que os Monkeys, estão se preparando para o lançamento de mais um disco também para 2022, ele não entrou em detalhes sobres as músicas e o nome do álbum.

Na legenda dizia, “Temos o prazer de anunciar nossos shows principais na Turquia, Bulgária, Croácia e República Tcheca em agosto de 2022. Os ingressos estarão à venda às 10h CET na quarta-feira, 24 de novembro”.

Com essas novidades os fãs podem aguardar ansiosos para o futuro da banda.