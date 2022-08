Apresentador da Globo sofre tentativa de assalto e mostra vidro quebrado

Caio Maciel lamentou situação e alertou seguidores para tomarem cuidado

O apresentador e repórter Caio Maciel, substituto de Felipe Andreoli na edição de São Paulo do programa Globo Esporte, contou ter sofrido uma tentativa de assalto na capital paulista nesta quarta-feira (24). Em uma sequência de vídeos, ele mostrou o vidro do carro quebrado.

“Boas notícias nesta manhã de quarta-feira. Estava parado no trânsito, meu celular estava no apoio do GPS, e aí um filho da p., quebrou o meu vidro para tentar roubar”, começou, em seus Stories do Instagram. “Consegui segurar o braço dele, o cara saiu correndo com medo porque não conseguiu levar o celular.”

Maciel disse estar extremamente assustado e alertou os seguidores para tomarem cuidado com assaltos, e afirmou: “Fiquem atentos porque não tem salvação”. Em seguida, ele agradeceu aos seguidores pelas mensagens de apoio e mostrou o estúdio do Globo Esporte, seguindo para a apresentação.

Em outra sequência de Stories, ele mostrou uma equipe na “operação tapa vidro”, como apelidou. “Eles montam o palco do Domingão com Huck em um segundo, isso aqui é fácil! Feras”, disse ele, que em seguida mostrou o vidro coberto com um plástico.