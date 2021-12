Após ‘Verdades Secretas’, Bruno Montaleone diz ter convites para ‘entrar na família’

O ator Bruno Montaleone, 25, foi um dos destaques de “Verdades Secretas 2” (Globoplay), de Walcyr Carrasco, pela atuação, beleza e cenas picantes. No folhetim, um dos mais assistidos em 2021 na plataforma de streaming, ele interpreta o modelo e garoto de programa Matheus, que acaba transando com todos os membros de uma mesma família.

Por Martha Alves

As cenas de sexo do personagem na novela geraram um assédio maior dos fãs e até cantadas engraçadas, que o ator leva na brincadeira. “Recebo muitos convites para entrar na família das pessoas, apesar de ser engraçado em algum lugar, eu não sei se as pessoas percebem o quão doentio isso pode soar”, diz, rindo.



Algumas das cenas mais quentes de Matheus na novela são com a estilista Betty (Deborah Evelyn), com quem ele decidiu bancar o romântico para conseguir mais dinheiro. Montaleone conta que a atriz ligou para ele antes das gravações para que pudessem criar intimidade e ficar mais à vontade em cena.

“Ela foi incrível, é uma atriz completa, com um espírito jovem e sua entrega me inspirou muito a fazer o mesmo. Aliás, todos os meus parceiros de cena foram incríveis”, elogia o ator.



Gravar as cenas de sexo e nudez no folhetim não causou incômodo ao ator. Montaleone conta que nas gravações se comportava como sentia que o personagem agiria e ele não tinha tempo para sentir vergonha. “Sou provavelmente um dos personagens com mais cenas de sexo da trama, isso não podia ser uma questão para mim nem que eu quisesse”, admite o ator.



Com o tempo, a nudez em cena foi se tornando algo normal para o artista, por estar muito mergulhado no personagem e na história. “Com o tempo as cenas vão se tornando uma coreografia e você só quer entregar uma cena bonita. Dá bastante trabalho”, afirma.



O ator diz ainda que não se incomoda com as perguntas das pessoas sobre o fato de ser um homem heterossexual e gravar cenas também “calientes” de sexo com Giotto (Johnny Massaro), o enteado de Betty. “Não é uma questão para mim. É bem simples, eu sou ator, meu trabalho é dar vida aos personagens que me apresentam.”

O ator acrescentou que talvez as pessoas perguntem sobre a sexualidade para realizar alguma vontade delas ou tirar a curiosidade. Mas Montaleone afirma que, para ele, o caminho é não ficar se importando com a sexualidade alheia.



“Tentamos juntos construir uma relação diferente [do Matheus] com cada um [dos integrantes da família na trama]. É um lugar muito diferente e longe da minha realidade, o que eu tive que fazer é não julgar e entender o que o personagem sentia.”



Houve ainda quem dissesse para o ator que ele não poderia interpretar Matheus porque não era bissexual ou homossexual. “Se isso for verdade, eu não sei nada sobre atuar. Até porque, na visão que construímos, Matheus se considera heterossexual. Como tantos por aí que se consideram hétero, mas mantém relações homoafetivas.”



Na avaliação do ator, seu personagem não ama nem desgosta de ninguém com quem se relaciona na família -ele ainda se envolve com Irina (Julia Stockler), irmã de Giotto, e Lorenzo (Celso Frateschi), pai dela e marido de Betty.

Montaleone diz que Matheus consegue levar tudo de forma natural porque o objetivo dele é ter algo em troca. “Mas além do dinheiro, acho que ele tomou um gosto por ‘dominar’ as pessoas através do sexo, da relação e foi querendo cada vez mais integrantes da família.”

Apesar de todo sucesso do personagem, o ator revela que foi chamado às pressas para interpretar Matheus e não teve muito tempo para se preparar para o papel. Ele buscou inspiração para em um personagem do filme italiano “Teorema”, de Pier Paolo Pasolini, que faz sexo com todos os membros da mesma família e com a empregada.



“O que pude fazer foi estar aberto e confiar no trabalho que a equipe já vinha fazendo. E claro, deixar o meu lado sexual mais apurado. Queria ter tido mais tempo para pesquisa, mas acontece, estou feliz com o resultado.”



Sobre a saída de “Além da Ilusão”, próxima novela das 18h da Globo, o ator disse que estava muito cansado e ficou feliz que a emissora atendeu ao seu pedido. “Estou muito cansado, já é o terceiro trabalho seguido que pego sem ter muito tempo para me preparar, e muitos sabem o quão isso é sagrado para um ator.”