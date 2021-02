Após término, Larissa Manoela fala sobre namoro: “Fomos muito felizes”

Nas redes sociais, Larissa agradeceu o carinho dos fãs e disse que foi muito feliz ao lado do agora ex-namorado, o ator Leo Cidade

A atriz e cantora Larissa Manoela se pronunciou após o fim do namoro com o ator Léo Cidade. Nas redes sociais, Larissa agradeceu o carinho dos fãs e disse que foi muito feliz ao lado do agora ex-namorado, com quem viveu por três anos.

“Fomos MUITO felizes. Construímos uma história linda. Mas agora seguimos, lembrando sempre, com muito respeito, amor, carinho e admiração os momentos maravilhosos que nosso encontro nos proporcionou”, escreveu a atriz.

“Obrigada de todo coração, @leocidade por ter sido meu namorado, amigo e companheiro.” Larissa Manoela, atriz e cantora

Leo também quebrou o silêncio através das redes sociais. “Obrigado a todos pelo carinho com a gente”, agradeceu. “Eu só tenho gratidão por esses anos lindos que construímos juntos.”