Após saída do ‘BBB 21’, Globo intensifica aparições de Karol Conká neste domingo

Karol Conká terá duas aparições importantes neste domingo, 28, na TV Globo. Após ter saído no último paredão do Big Brother Brasil 21 com o maior índice de rejeição da história do programa, 99,17%, a rapper enfrenta ‘cancelamento’ na internet e chegou a perder alguns contratos profissionais. Um programa que ela apresentaria no GNT, por exemplo, teve a estreia adiada.

A emissora começou a divulgar a chamada do Fantástico com a cantora. A repórter que a entrevistou diz: “Foi um papo muito ‘sincerão’. A gente falou sobre a carreira da Karol, a vida pós-BBB… claro que a gente falou um pouquinho do Big Brother, mas também sobre o futuro”.

Karol conta que tem planos de escrever um livro. “Vai se chamar As 99 Lições que Aprendi (risos)”, afirmou. Ela também quer produzir um novo disco: “Vou focar no meu trabalho e carreira, que é algo que sempre fiz”.

Na internet, muitos seguidores questionaram a Globo por não ter feito o mesmo com o humorista Nego Di, que também alcançou um índice alto de rejeição, o segundo maior da história do reality, com 98,76%.

Antes do Fantástico, Karol Conká fará uma participação gravada no Domingão do Faustão. Na sexta-feira, 27, o colunista Leo Dias divulgou um trecho do áudio da entrevista.

“Num jogo como esse, as pessoas deveriam ter o mínimo de inteligência para julgar dentro de um jogo. E você acabou sendo julgada, então, que você tenha forças…a vida já vem te julgando desde que você nasceu, então, precisa ter muita serenidade e muita calma para virar o jogo da vida”, declarou Fausto Silva.

“Eu enxergo tudo como uma oportunidade de evoluir. Tem muitas coisas que fiz de errado que a minha assessoria me mostrou, mas eu tenho o acolhimento de amigos, da minha equipe, que me lembram da pessoa boa que eu sou”, disse a rapper.

Karol Conká declarou, entre outras coisas, que hoje pensa que, das duas, uma: ou não teria aceitado entrar no BBB ou só entraria “com tratamento psiquiátrico”.

