Após mudanças na Globo, GloboNews também faz dança das cadeiras

Entre as novidades, a criação de um novo telejornal, na faixa das 16h, com apresentação de Julia Duailibi e Tiago Eltz

Após mudanças na Globo, chegou a vez de a GloboNews também fazer a sua dança das cadeiras. A emissora anunciou nesta quinta-feira (12) a troca de alguns apresentadores e até mesmo a criação de um novo telejornal, na faixa das 16h, com apresentação de Julia Duailibi e Tiago Eltz.

Christiane Pelajo, que está atualmente na edição das 16h do Jornal GloboNews, vai apresentar o Conexão GloboNews, direto de São Paulo, ao lado de Leilane Neubarth, que continuará no Rio de Janeiro, e Camila Bomfim, de Brasília. Pelajo substitui José Roberto Burnier, que assumiu recentemente o SPTV 2, da Globo, no lugar de Carlos Tramontina.

Pelajo integra o grupo de profissionais que inaugurou a GloboNews em 1996. Ela se define como uma apaixonada pela adrenalina das transmissões ao vivo. “Percebo que todos os meus sentidos ficam mais apurados: enxergo melhor, ouço melhor, sinto as coisas melhor”, afirma em comunicado da emissora.

Com a ida de Pelajo para o Conexão GloboNews, a emissora estreará um novo telejornal na faixa das 16h com Julia Duailibi, que deixa o Em Ponto sob o comando de Cecília Flesch, e Tiago Eltz, que retornou recentemente de Nova York, onde ocupava o cargo de correspondente internacional.

No lugar de Eltz em Nova York ficarão Candice Carvalho e Felippe Coaglio, que deixam a produção para tocarem suas próprias reportagens. Já as noites do Especial de Domingo terão o comando de Leila Sterenberg, que está na GloboNews desde 1998, apresentando jornais e fazendo programas pelo mundo.

As mudanças da GloboNews acontecem pouco depois de uma renovação na Globo, que incluiu a aposentadoria de Chico Pinheiro e Carlos Tramontina. Além de Burnier, que foi para o SPTV 2, a jornalista Maria Beltrão, que estava no Estúdio i, da GloboNews, foi para o É de Casa, em meio às trocas.

A renovação mexeu também com nomes como Fátima Bernardes, que deixará o Encontro para assumir o The Voice em julho, e Patrícia Poeta, que substituirá a colega no programa matutino da Globo, ao lado de Manoel Soares.