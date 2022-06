Após decisão do STJ, prefeita de Teolândia se manifesta sobre cancelamento do show de Gusttavo Lima

Antes de se pronunciar no Instagram, a gestora anunciou o cancelamento no palco da festa, sob o olhar do público que já lotava o local

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeita de Teolândia (BA), Rosa Baitinga (PP), lamentou o cancelamento da 16ª edição da Festa da Banana, realizada entre 4 a 13 de junho – evento que incluía a participação do cantor Gusttavo Lima. “A prefeita ressalta que lutou com todas as forças para a realização da festa”, escreveu. A decisão foi emitida horas antes do show pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, no domingo, 5.

Antes de se pronunciar no Instagram, a gestora anunciou o cancelamento no palco da festa, sob o olhar do público que já lotava o local. “Quero dizer aqui a vocês que não seria esse o meu discurso hoje. Não seria essa a vontade que eu tinha de falar com vocês, mas a gente não pode ir contra a decisão da justiça”, declarou. Na ocasião, ela estava acompanhada de autoridades locais.

Em seu parecer, o ministro Humberto Martins argumentou que, mesmo levando em consideração a importância da cultura no País, o custo ainda era exorbitante. “Não há, de fato, proporcionalidade entre a condição financeira do município, suas prioridades em termos de serviços públicos e o gasto despendido com o evento”, justificou.

A participação do sertanejo custaria aos cofres públicos do município R$ 704 mil, conforme revelou o Estadão. A gestora municipal relatou ter sido “surpreendida” com a determinação do ministro. Já que no sábado, 4, o juiz plantonista do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Alberto Raimundo dos Santos, derrubou a ordem da juíza Luana Martinez Geraci Paladino, lançada na sexta, 3, que havia proibido a realização da festa.

Sobre a autorização do magistrado, a prefeita ressaltou no pronunciamento que “não poupou esforços” e conseguiu “em tempo recorde” a liberação. Ela prosseguiu esclarecendo que, apesar de discordar, “a administração sempre respeitou as decisões judiciárias”. Na sequência, ela afirmou não ter outra alternativa, “senão acatar a decisão judicial e suspender o evento”.

Na publicação de Baitinga, com recurso de comentários limitados, pessoas elogiaram a conduta da prefeita. “Eu penso em você, minha prefeita, que tinha um sonho, mas que não era seu… Era para uma comunidade. Aqui não temos pão e circo, temos respeito e trabalho. Gusttavo Lima movimentou a economia da nossa cidade, iria trazer mais do que levar”, escreveu uma seguidora.

Reviravolta

Durante a tarde de domingo, 5, Gusttavo Lima divulgou em seu Instagram uma imagem confirmando a participação no evento da cidade. No perfil da prefeita, ela postou um vídeo exibindo a montagem do palco.

A página oficial da Festa da Banana chegou a compartilhar stories – recurso com 24 horas de duração – debochando sobre a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. “Hoje tá mais fácil o mundo acabar do que Gusttavo Lima não se apresentar”. No entanto, horas depois, o post foi removido.

Apesar da euforia, as publicações seguintes já noticiavam a suspensão do evento. “Com muita tristeza, comunicamos o cancelamento da festa de hoje”.

Registros que circulam na internet mostram uma multidão cantando músicas do sertanejo após o anúncio não favorável em relação a viabilidade do show. Enquanto isso, em outros vídeos, é possível notar o ônibus do cantor deixando a cidade baiana.

Além de Lima, a grade da festa contaria com outras 27 atrações, de acordo com a programação. Teolândia, cidade com cerca de 15 mil habitantes, foi devastada no começo do ano após temporais que atingiram o sul da Bahia. O gasto total do evento seria de aproximadamente R$ 1,2 milhão, somente de cachês de artistas. Valor que ultrapassa os recursos encaminhados para o município para enfrentar os danos causados pela chuva, como foi noticiado anteriormente por este jornal.

