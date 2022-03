Após colar de cenoura, Ana Maria usa bolsa de botijão de gás

Em forma de protesto, a apresentadora do ‘Mais Você’ reclama do aumento do preço do gás de cozinha nesta manhã (22)

Ana Maria Braga começou o dia de hoje (22) com um protesto bem-humorado. Antes de entrar ao vivo em seu programa, o ‘Mais Você’, a apresentadora apareceu em frente ao espelho com um mini botijão de gás, escrito “ouro 18K”, em forma de “bolsinha”. Durante o programa, Ana Maria voltou a mostrar o acessório, como forma de chamar a atenção para os altos preços do gás. É claro que a ação iria circular na web. No Twitter, os internautas fizeram vários memes com a bolsa da apresentadora. “A bolsa de milhões”, comentou alguns. “Seria cômico se não fosse trágico”, disse outro. Ana Maria já apareceu outras vezes com acessórios ‘diferentões’ para protestar. Da última vez, ela apareceu com um colar de cenouras para reclamar do preço do alimento. Leia também Ana Maria Braga usa colar de cenoura para criticar alta dos preços