Após 5 anos brigadas, Anitta e Simaria se reencontram e fazem as pazes

As duas artistas se desentenderam em 2017, durante o lançamento da música “Loka”, gravada por Simone e Simaria e Anitta

Anitta e Simaria, da dupla com Simone, se reencontraram em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta sexta-feira (25), e posaram juntas nos bastidores do Prêmio Lo Nuestro, evento que homenageia os maiores nomes da música latina. Anitta foi uma das atrações que se apresentou no evento.

Quem uniu as duas foi o empresário Rodrigo Branco. “Se é para conectar pessoas, faço isso com muito amor”, escreveu ele ao compartilhar nas redes sociais uma foto em que Anitta e Simaria aparecem abraçadas.

As duas se distanciaram durante o lançamento do clipe “Loka”, parceria entre Anitta e a dupla Simone e Simaria. Elas tiveram divergência na divulgação da música e ficaram quase cinco anos sem qualquer contato.

Looks escolhidos pelas artistas

Anitta e Simaria não deixaram a desejar com os looks escolhidos. Desfilando pelo tapete vermelho do evento, elas surgiram com as roupas de grife.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

A sertaneja usou um vestido preto idealizado pelo estilista Christopher Esber, sapatos de René Caovilla e joias Swarovski. Para a ocasião, a “Girl from Rio” escolheu um look com decote ousado da Maison Valentino. A brasileira combinou a produção com luvas e scarpin.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Anitta e Marquezine fazem as pazes

Essa não é a primeira vez que Anitta prova que brigas entre mulheres não tá com nada. Em janeiro, a artista recebeu Bruna Marquezine no ensaio de seu bloco no Rio de Janeiro e negou suposta desavença com a atriz. Um boato de que as duas não se dariam bem rolava há alguns anos, depois de Anitta ter ficado com o jogador Neymar, ex de Bruna, no Carnaval de 2019.

Marquezine vem frequentando os shows da cantora com bastante frequência e até arrancou elogios de Anitta depois de publicar uma sequência de fotos na praia.