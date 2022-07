Antony Starr, de ‘The Boys’, elogia comida brasileira ao chegar no país

“Estamos no Brasil. Eu vim aqui um tempo atrás, em 2019. Amei na época e estou amando agora”, disse o ator Antony Starr

Parte do elenco de The Boys, sucesso da Amazon Prime Video, desembarcou no Brasil neste domingo, 3, para um evento de celebração do final da terceira temporada da série. Para compartilhar a chegada ao país, Antony Starr, intérprete do Capitão Pátria, fez uma publicação no Instagram e elogiou o polvo brasileiro, prato que experimentou em uma refeição.

O ator brincou que o ‘Timothy brasileiro’ estava delicioso, em referência ao polvo Timothy, que aparece na terceira temporada da série. No episódio em questão, o Capitão Pátria obriga o personagem Profundo, papel de Chace Crawford, a comer o amigo polvo como prova de lealdade.

“Estamos no Brasil. Eu vim aqui um tempo atrás, em 2019. Amei na época e estou amando agora. Brasileiros, vocês arrasam e eu estou feliz em estar de volta. E o Timothy brasileiro estava delicioso”, escreveu Antony na publicação. Nos comentários, Crawford brincou: “Justiça para Timmy”.

Estadão Conteúdo