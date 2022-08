Antonio Fagundes e Isabél Zuaa lançam série que mostra independência brasileira sob novo ângulo

‘Independências’ estreia na TV Cultura no próximo dia 7

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

Os atores Antonio Fagundes, Daniel de Oliveira e Isabél Zuaa lançaram, na noite desta terça (30), a minissérie “Independências”, da TV Cultura.

O evento realizado no Cine Sesc, em São Paulo, contou também com a presença do diretor da produção, Luiz Fernando Carvalho, e do presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf.

“Independências” estreia no dia 7 de setembro e contará a história da independência do Brasil sob novos ângulos. Em 16 episódios, a minissérie será transmitida pela TV Cultura, todas as quartas, até dezembro.