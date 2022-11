Antonia Fontenelle é condenada por sugerir que Felipe Neto usa drogas

Ela terá que pagar multa de R$ 20 mil e prestar serviços comunitários

A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle, 49, foi condenada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por difamação, calúnia e injúria contra o youtuber Felipe Neto. Com a decisão, ela foi condenada a um ano, um mês e dez dias de prisão que foram convertidos em serviço comunitário, além de ter que pagar multa de R$ 20 mil.

Na decisão da Justiça, foram mantidos os delitos de calúnia por ela ter sugerido em uma live que o youtuber utilizava drogas e injúria ao afirmar que ele seria um sociopata. Mas a atriz conseguiu transformar as três acusações de difamação em apenas uma e a multa que era de R$ 40 mil foi reduzida.

O advogado Pedro Moutinho, que representa a atriz,explicou que o juiz entendeu que a frase dita por Antonia sobre o youtuber aplicar um golpe, coagir ela e outras pessoas é um único delito. A defesa da atriz disse que vai recorrer das diversas formas possíveis da decisão da Justiça. “Nós temos todos a compreensão que futuramente teremos uma decisão melhor ainda nesse sentido”, disse Moutinho.

Felipe Neto comemorou nas redes sociais o resultado do julgamento compartilhando matérias sobre a condenação da atriz. Na legenda da postagem ele escreveu: “Justiça”. Uma internauta, identificada como Luana Mills, também comemorou a decisão da Justiça. “Justiça tarda, mas não falha”, tuitou. “Certinho, pensa que pode falar o que quer sem provas”, opinou o internauta que se identifica como King Ponciano.

Mas teve internauta que saiu em defesa de Antonia. “Como fica aquela artista da Globo que queria esfregar a cara do Bozo no asfalto quente? Ali é liberdade de expressão né?”, criticou o internauta Marco Aurélio Saueia no Twitter. “Não que eu concorde com as falas de Antônia, a justiça realmente não é para todos, inúmeras vezes você ofende os outros sem nenhum pudor, tenho nojo de você”, tuitou a internauta Pérola Patriota.