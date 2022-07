Anitta vai lançar versão ‘deluxe’ de ‘Versions of Me’ e três clipes inéditos

Em um post nas redes sociais, ela disse que irá divulgar um clipe por semana, até a divulgação da versão estendida do CD

A cantora Anitta anunciou neste sábado (30) que vai lançar uma versão “deluxe” do seu último álbum “Versions of Me”, além de três clipes inéditos que já foram gravados.

Em um post nas redes sociais, ela disse que irá divulgar um clipe por semana, até a divulgação da versão estendida do CD. Anitta não deixou claro, porém, a data de lançamento dos vídeos.

O álbum traz canções em inglês, português e espanhol, como “Girl From Rio” e “Boys Don’t Cry”. Uma das faixas é o hit “Envolver”, que se tornou a música mais ouvida do Spotify no mundo -a carioca foi a primeira brasileira a atingir o topo do ranking da plataforma de streaming.

Na quinta-feira (28), a cantora fez um outro anúncio aos fãs: ela irá comercializar um perfume íntimo no Brasil. A decisão de vender o produto surgiu, segundo a artista, devido à polêmica de sua tatuagem feita no ânus, em fevereiro de 2021.

“Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu ‘polemicú’. Chegou a minha hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todo. A pepeca de milhões, o piu piu de milhões, as bolas de milhões, o ‘polemicú’ de milhões. Cheiroso para o resto da vida”, escreveu ela, que ainda se recupera após sua cirurgia de endometriose.

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida pelo nome artístico Anitta, é cantora, compositora, apresentadora e surgiu no cenário musical com a canção “Meiga e Abusada” (2012).