Anitta realiza live multiplataforma para falar sobre curso inédito de empreendedorismo com a Estácio

Por meio do Youtube, Instagram e Tiktok, a mentora Anitta debateu sobre empreendedorismo, planejamento, mercado e inovação com a Boca Rosa

Na última segunda-feira 23 de maio, às 19h, Anitta iniciou a live multiplataforma – Youtube, Instagram e TikTok– organizada para tirar dúvidas sobre o curso “Anitta Prepara”, em parceria com a Estácio, além de contar alguns segredos sobre as suas estratégias de sucesso que usou em seus 12 anos de carreira. Como mentora de negócios, ela também abriu as matrículas do curso e debateu com a Boca Rosa os maiores desafios de empreender.

Durante a conversa, Anitta também mostrou um case de sucesso nos negócios e no marketing, demonstrando que nada aconteceu por acaso: ela criou um planejamento de carreira que ia além dos palcos e, com isso, levou sua marca para o mundo. A experiência, projetos e estratégias de Anitta como empresária e executiva serão temas do curso livre de 30h, que tem o valor promocional de lançamento de 10x de R$ 59,00.

Com linguagem de fácil entendimento, jovem, aspiracional e sem palavras em inglês, o curso terá conteúdo dividido em 4 temas com 2 módulos cada, com tópicos sobre empreendedorismo, estratégias e inovação, sempre exemplificados com os casos reais da vida de Anitta, comentados pela própria cantora, com vídeos e informações inéditas de sua carreira. Ela dará mentoria e contará com o apoio de uma equipe de professores da instituição de ensino superior, todos especializados em empreendedorismo e inovação. O curso não exige nenhuma formação ou pré-requisito, podendo ser realizado por qualquer pessoa. Ao final os alunos ganharão certificado da Estácio assinado pela própria Anitta. Mais informações https://estacio.br/anitta .

Juliana Ferreira, Diretora Acadêmica da Estácio, destaca o formato inovador como principal diferencial do curso. “Nós da Estácio junto com a Anitta queremos democratizar ainda mais o ensino, levando o empreendedorismo para todos. Muitos brasileiros já empreendem, mas de forma intuitiva. Acreditamos que com acesso a um conteúdo de qualidade, informações necessárias e bons exemplos, as pessoas terão mais êxito em suas carreiras. O curso tem um formato extremante dinâmico, mostrando todo o planejamento de carreira da Anitta, contado por ela própria, com o embasamento teórico por trás, explorando a trajetória que a levou ao topo do mundo”, afirma.

O curso “Anitta Prepara” foi elaborado para todas as pessoas que querem empreender e também para aquelas que já iniciaram seus negócios, como pequenos comerciantes. Durante o curso, elas vão aprender a importância da diferenciação, planejar e fazer com que suas empresas cresçam de fato, criando estratégias e entendendo seu mercado para atrair novos clientes. Vale enfatizar ainda que este também é um grande momento para os empreendedores colocarem em prática o que já tinham em suas mentes, pois agora aprenderão a tirar seus sonhos do papel e transformá-los em realidade.

“Fico feliz e realizada em compartilhar meu conhecimento e experiência como empreendedora e contribuir para o crescimento de outras pessoas. Junto da Estácio consegui explorar e relacionar minhas realizações com conteúdo teórico da mais alta qualidade, com linguagem simples e dinâmica. E a plataforma 100% digital permite acesso ao conteúdo em qualquer lugar, de acordo com a agenda de cada um. Nossa intenção é ajudar as pessoas a empreenderem, darem o primeiro passo, ou evoluir em seus negócios. Mas sempre com planejamento e estratégia, e não por acaso”, comemora Anitta.

“Ficamos muito orgulhosos com o produto que estamos trazendo para o mercado. Nossa plataforma tecnológica de aprendizado se encaixou perfeitamente com o perfil da Anitta. Prática, inovadora, flexível e direta. O aluno terá um aprendizado da mais alta qualidade e conseguirá aproveitar o conteúdo com toda a flexibilidade de agenda e tempo.” afirma Marcel Desco, vice-presidente de Mercado da Estácio.