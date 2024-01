Anitta não recebe convite para desfilar em escolas de samba

“Nenhuma escola de samba me convidou, se me convidarem”

Neste sábado (13), a cantora Anitta chegou a Brasília com o seu pré-carnaval intitulado, “Ensaios da Anitta”.

Durante entrevista coletiva à imprensa antes do ensaio, a cantora respondeu a uma pergunta do colunista do Jornal de Brasília, Marcelo Chaves.

Homenageando escolas de samba, a carioca revelou ao JBr que não desfilará em nenhuma escola por falta de convite.

Na apresentação no quadradinho, a diva escolheu homenagear a escola de samba carioca Mocidade Independente de Padre Miguel.