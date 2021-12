Anitta fala de Tata Werneck após treta com Fiuk e afirma querer retornar ao programa de Tata

A cantora Anitta, 28, usou seu Twitter na madrugada desta segunda-feira (6) para mandar uma mensagem para a apresentadora e humorista Tata Werneck, 38, dizendo que mal pode esperar para ir ao seu programa novamente.

“Estou voltando para o Brasil já já… Quero ir ao seu programa de novo, Tata Werneck. É sempre divertidíssimo. Me senti ‘mara’ quando fui. Sempre ótimo. Quero mais”, escreveu a cantora. Nos comentários, fãs e seguidores interpretaram o tuíte como uma indireta para Fiuk, 31.



“É afronte que eu gosto”, escreveu um. “O murro no Fiuk. É a patroa”, pontuou outro. “Mostra para o Fiuk como se faz mamãe, vai ser maravilhoso”, disse ainda um terceiro. “Seria tudo. Iríamos rir horrores novamente”, escreveu outra.



Neste final de semana, o ator e a apresentadora do programa Lady Night (Multishow) trocaram farpas na web após se desentenderem durante um episódio da temporada do humorístico. “Chato, chatinho, beleza. Eu não sou perfeito nem finjo que sou. Mas agora…Pô, mentiroso?” O desabafo foi feito por Fiuk, em vídeo no Instagram na noite deste domingo (5).



Tudo começou ainda em setembro quando Fiuk gravou participação no Lady Night, no Multishow. Na ocasião, o filho de Fábio Jr. se incomodou com perguntas e brincadeiras feitas por Tata durante a atração. Em uma delas, a humorista o indagou se ele estava namorando. Ela também fez piadas sobre o vício do ator em cigarro.



A polêmica voltou a reacender na última semana, quando a entrevista foi ao ar, e o ator e cantor passou a ser criticado nas redes sociais por sua postura na atração. Tata chegou a defendê-lo: “Amigos, não ataquem Fiuk, não. Ele mandou uma mensagem super fofa agradecendo e eu também agradeço muito a ele por ter ido. Tá tudo bem. Poxa, achei até que vocês fossem shippar o casal”, brincou ela.



Posteriormente, Fiuk publicou um vídeo no Instagram, dizendo que tinha combinado com Tata “algumas coisas antes do programa”, e que surgiram perguntas que não estavam no roteiro. “Eu peço desculpa, Tata, se acabou ficando um pouco sem jeito, enfim… Não foi por mal de coração, gente, só porque realmente saiu ali do que a gente tinha combinado um pouco, então foram momentos delicados para mim que eu juro que eu não sei como agir na hora, dei o meu melhor ali”, disse ele.



Tata foi então ao Twitter no sábado (4) para desmentir a informação. “Para quem possa interessar: Eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro combinado é o ‘torta com climão’ que fiz na temporada passada”, escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tata também rebateu comentários de fãs do Fiuk no Twitter de que ela estaria alimentando ódio contra o cantor. “Alimentando? Eu agora estou chateada mesmo! Porque ele falou uma mentira nos Stories. Eu estava fazendo de tudo para proteger ele. De tudo! Se não tivesse vazado a briga eu teria tirado tudo! Mas como vazou eu deixei só aquilo. Para vocês acharem que foi só aquilo”, rebateu Tata.



Foi quando Fiuk voltou a se manifestar sobre o assunto no domingo (5) ao dizer em vídeo que pode até ser “chatinho”, mas não é mentiroso. Normalmente, Tata recebe um convidado por programa. Como a entrevista de Fiuk teve problemas, ela foi apresentada em apenas dez minutos do Lady Night. A conversa com Thiaguinho ocupou a maior parte da atração.