Anitta estará pela primeira vez na Semana da Moda em Paris

Convidada por grifes importantes, a cantora irá até a Cidade Luz para conhecer as tendências do Outono-Inverno 22/23

Anitta está definitivamente incluída no meio da moda. A cantora, que já flerta com o universo fashionista há alguns anos, chega amanhã, dia 3, à França para participar da Semana da Moda de Paris após uma temporada intensa de shows no carnaval. Esta é a primeira vez que ela participa do maior evento do setor no mundo.

A cantora foi convidada por quatro das maiores grifes do evento. Eram elas: Louis Vuitton, Balenciaga, Givenchy e Vetement, para conhecer as tendências do Outono-Inverno 2022/2023. Esta edição será totalmente presencial, após dois anos de pandemia.

Na Cidade Luz também estará Bruna Marquezine, que recentemente retomou a amizade com Anitta e tem sido presença constante nos shows da Poderosa no Rio de Janeiro. Especula-se que as duas deem seus “pivôs” pela capital francesa.

Recém separada, Isis Valverde também está badalando pelos desfiles que acontecem desde a última segunda-feira, 28, e já esteve na prestigiada lista vip da Dior.