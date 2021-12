Anitta e Pedro Sampaio falam do clipe novo “No Chão Novinha”

“Nesse clipe por exemplo a fotografia não rolou da maneira que eu queria, era pra ter dois cenários de dia e 2 de noite” conta Anitta

Na manha desta sexta feira, o DJ e produtor Pedro Sampaio junto com a cantora Anitta participaram de uma coletiva a qual conversaram com os jornalistas a respeito de carreira e falaram um pouco do último trabalho “No chão novinha”, que foi grava em uma comunidade do Rio de Janeiro. O clipe que ainda está em processo de produção pode ser visualizado em formato legendado no canal oficial do DJ.

Veja algumas das respostas dadas na coletiva pelos artistas:

Falando em aprovação pela produtora, vocês tem alguma dificuldade em impor um pouco da vontade própria?

Pedro Sampaio: O nosso desafio é executar a ideia que fica dentro da cabeça, colocar na prática

Anitta: Acredito que por isso as musicas são hits, muitos detalhes e maior dificuldade e que o Pedro vai falando e falando com calma, eu já vou e falo direto, eu gosto que as coisas aconteçam. Nesse clipe por exemplo a fotografia não rolou da maneira que eu queria, era pra ter dois cenários de dia e 2 de noite

Dá pra conciliar a vida pessoal de descanso com o trabalho?

Anitta: Fim de ano é uma loucura, eu tava ótima, em casa de boa, isso pra mim é uma maneira que eu cuido da saúde mental. O problema é que abriram a fronteira e a ida e vinda para fora me ocupa e me cansa

Como vocês enxergam a importância de um clipe musical mega produzido, com a duração de uma faixa completa?

Anitta: O que mais bomba na internet, que viralizam, no Tik Tok e instagram, são conteúdos que não tem muita produção e vão embora muito rápido, se a gente fizesse isso com a nossa carreira, também ira acabar rápido

Pedro, podemos esperar o albúm novo para 2022

Pedro: Podem sim, eu to juntando uns singles como Galopa pra pensar em um projeto bem bacana para o ano que vem

Vocês acham que o pop perdeu espaço no Brasil?

Anitta: Perante ao público não, mas acho que falta incentivo mais da imprensa, visibilidade em premiações entre outros mecanismos. Eu não vejo muito do pop em televisão, com muito espaço, é isso, acho que falta espaço