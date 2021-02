Anitta é internada com intoxicação alimentar

“Anitta está internada após se sentir mal em casa. A cantora passou por diversos exames que apontaram o diagnóstico de intoxicação alimentar

Anitta está internada desde terça-feira (16) em um hospital do Rio de Janeiro com intoxicação alimentar. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da cantora.

Anitta está sob cuidados médicos, recebendo medicação e hidratação. A cantora, ainda sem previsão de alta, passará mais esta noite no hospital”, informa o comunicado.

A internação da cantora acontece no mesmo dia em que Anitta lança o reality show “Ilhados com Beats”, gravado no último fim de semana. O conteúdo está disponível na conta oficial da Beats no Instagram.

“A ideia veio do nada. Eu estava meio entediada e pensei ‘e se eu fosse com alguns amigos para uma ilha e tudo fosse filmado? Acho que renderia um reality'”, contou Anitta sobre a idealização do programa gravado em Angra dos Reis, no sul do Rio, em entrevista por email ao F5.

A cantora já havia feito brincadeiras sobre produzir o reality desde que a 21ª edição do Big Brother Brasil começou, em janeiro deste ano. Em seu Twitter ela escrevia sobre ele com frequência. “Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados, porque só está dando errado. Cade meus patrocinadores para me ajudar a pagar isso?”, brincou.

“O desenvolvimento eu deixei na mão da minha equipe e da Beats, que executaram tudo em tempo recorde”, explica. Quanto à transmissão dos episódios pelo Instagram, ela conta que foi uma opção dos patrocinadores. “Na verdade, a Beats deu essa sugestão e foram eles que abraçaram a minha ideia maluca, então eu achei ótimo”.

A prévia do que será exibido mostrou a atriz Gabi Lopes, 26, recém-contratada da Record para gravar a novela bíblica Gênesis, trocando um beijo de tirar o fôlego com a ex-participante do “De Férias com o EX”, a influencer Sarah Fonseca, 25. Antes delas, a cantora Anitta trocou beijos com o influenciador Lipe Ribeiro, 28, conhecido por suas participações em A Fazenda (Record) e De Férias com o Ex (MTV).

