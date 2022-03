Animação “Os caras malvados” explora bem contra o mal, mas guarda reviravolta

A construção da narrativa apresenta um grupo de animais humanoides, considerados os mais assustadores da região

Monique Del Rosso

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias Ceub)

Ser uma pessoa melhor ou escolher estar com os seus amigos? O filme “Os caras malvados”, baseado nos quadrinhos de Aaron Blabey, expõe a tão explorada dinâmica e também as dicotomias do “bem” contra o “mal”. Sendo assim, ele entrará em cartaz nos cinemas brasileiros dia 17 de março e traz proposta educativa, inovadora e agitada.

Escrito por Ethan Cohen e Hillary Winston, a construção da narrativa apresenta um grupo de animais humanoides, considerados os mais assustadores da região. Dentre tantas “conquistas” que definem melhor pela palavra “roubo”, os personagens seguem as suas vidas e as suas rotinas com um foco principal: o sempre querer mais. Porém, algo muda.

Um fato interessante é a presença de várias referências (easter egg) no início do filme, como em televisões e jornais do desenho, que permitem o telespectador ter pistas sobre o desenrolar da trama.

Babu em cena

A obra cinematográfica apresentou dubladores de peso. Com isso, um destaque foi a participação de Babu Santana, ex-BBB. Ele fez o animal mais divertido do longa e conseguiu gerar risadas.

A trilha sonora combina com o filme. Uma observação notória foi uma música antiga, de Frank Sinatra, expande-se, dessa maneira, uma cultura diferente para o seu público alvo, as crianças. Dentro desse contexto, outro fator importante é o cunho educativo, o desenho impõe curiosidades sobre os animais apresentados.

A animação é bem feita. Dimensões de 3D e 2D são usados de uma forma que não fica estranho, além disso é explorado vários tipos de textura nas mesmas cenas e vários tipos de pincéis para a criação de cada personagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já para as cores, o filme não apresenta tons vibrantes, apenas tons pastéis, transmitindo tranquilidade para uma obra animada.

Curiosidade

O desenho é a primeira construção provinda da parceria da empresa de tecnologia LeNovo com a Universal Studios. Essa colaboração foi de suma importância para a agilidade no processo da criação do filme, o que tornou a produção 20% mais rápida.

Além dessa distopia do acostumado, o longa-metragem exibe um assunto importante, que é a prática de testes laboratoriais em animais. Porém, apesar do bom cunho, a forma de introdução do tópico foi forçada.

O fato de ser um filme de ação, ele precisa de um alto grau de tecnologia. Com isso, a LeNovo cumpriu a expectativa e surpreendeu o público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O filme dispõe de assuntos recorrentes no cinema. A briga entre ser bom ou levar o caos de sua cidade. Ou então o anti-herói apaixonado pela “persona” boa e correta. Modifica-se, assim, a ótica sobre o filme. Dessa forma, como controvérsia a obra tem uma reviravolta após a sensação de dejà vu.

Ficha Técnica:

Estúdio: Universal

Gênero: Ação

Duração: 1h 40m

Classificação Indicativa: Livre