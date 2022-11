Andressa Urach recebe alta de clínica psiquiátrica e pede orações

A influenciadora também publicou uma foto do filho mais novo, lamentando estar com saudades e reforçou o pedido de orações

Após Thiago Lopes revelar que Andressa Urach estava internada numa clínica psiquiátrica após um surto psicótico e que chegou a colocar a vida do filho em risco, Leon, de 9 meses, a influenciadora compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube no último sábado, 19, contando que recebeu alta. A loira estava acompanhada da mãe e de outros familiares.

“Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim”, começou a ex-Fazenda ao lado da mãe Marisete De Faveri.

“Estou orientada a não ficar falando muito sobre tudo o que está acontecendo…”, continuou antes de ser interrompida por sua mãe. A avó de Leon pediu aos seguidores que não mandem mensagens para Urach, já que ela foi orientada a ficar de repouso.

“Recomendação médica, viu meninas? A médica conversou comigo e nesta primeira semana é relax, sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa, depois quando passar, ela vai falar, vai conversar, então peço que vocês nos ajudem, nos respeitem. Ela precisa desse tratamento, agora em casa”, falou.

No seu perfil do Instagram, Urach também publicou uma foto do filho mais novo, lamentando estar com saudades e reforçou o pedido de orações.

“Saudades do meu Leon, 20 dias longe dele! Nos coloquem em suas orações. Eu oro por vocês e vocês oram por mim?! Senhor Jesus está na frente de tudo! E sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus”.

Estadão Conteúdo