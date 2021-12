André Gonçalves tem novo pedido de prisão por deixar de pagar pensão

O ator André Gonçalves, 46, sofreu outro baque na Justiça, agora com um novo pedido de prisão por deixar de pagar pensão. Quem recorreu ao tribunal foi a filha mais velha, Manuela, 23, fruto do relacionamento do ator com a atriz Tereza Seiblitz. Procurada, ela não respondeu as solicitações.

O processo, que está em segredo de Justiça, tramita na 4ª Vara de Família do Rio de Janeiro e está na fase de espera da decisão do juiz.

Advogado de Gonçalves, Sylvio Guerra diz ao F5 que não crê que o novo pedido de prisão caminhe. “Esse pedido de prisão não vai prosperar, pois ele já está em prisão domiciliar, apesar de ainda não ter recebido a tornozeleira eletrônica nem o mandato. Mas já está decretada essa prisão pelo outro processo da Valentina”, comenta.

Valentina é a filha de 18 anos que André tem com Cynthia Benini, que conheceu na segunda edição da Casa dos Artistas (SBT), em 2002, e com quem ficou até 2006. Valentina também já tinha entrado na Justiça para pleitear o recebimento de um dívida que gira em torno dos R$ 352 mil.

A sentença já decretada que puniu André Gonçalves determina que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica e fique em prisão domiciliar por um prazo de 60 dias. “Ele vai cumprir essa decisão”, disse o advogado.

Segundo Guerra, porém, o ator segue desempregado e impossibilitado de arcar com as pensões. “Estamos aguardando decisão do juiz. Foi realizado um acordo no valor de R$ 120 mil que ele devia. Ele cumpriu o pagamento de R$ 20 mil, fora do prazo, mas cumpriu, e os R$ 1.000 que deveria pagar por mês ele não conseguiu, pois continua desempregado”, explica.

Gonçalves estava inadimplente desde 2017. Segundo Guerra, o ator sempre cumpriu os seus compromissos com Valentina e seus outros dois filhos durante o longo período em que foi contratado pela Globo –o desconto era feito em folha de pagamento.

O ator também é pai de Manuela e de Pedro Arthur, 19, com Myrian Rios. Desde 2016, ele está com Danielle Winits. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE