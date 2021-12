André Gonçalves comemora aniversário de Danielle Winits após condenação

O ator André Gonçalves, 46, condenado após não pagar a pensão de sua filha, apareceu em suas redes sociais neste domingo (5) para mostrar as celebrações feitas para o aniversário de sua esposa, a atriz Danielle Winits, que completou 48 anos.

Nos Stories do Instagram, o artista apareceu ao lado da chef de cozinha Helena Murucci, que divulgou os vídeos ao lado dele e de Winits. “Isso é risoto?”, pergunta Gonçalves. “É risoto. Zerei a vida, olha para quem que estou cozinhando hoje”, diz a chef mostrando a atriz.



“E no aniversário de quem? Sereia”, diz a chef Helena. Em seguida, a artista brinca por não saber cozinhar. “Eu que estou zerando a minha vida, né, porque sou a que não faz um arroz”, completa Winits no registro compartilhado.



O ator teve prisão domiciliar decretada no dia 23 de novembro pela Justiça de Santa Catarina em processo movido pela sua ex-mulher e mãe de sua filha, a atriz e jornalista Cynthia Benini. Já o advogado Sylvio Guerra afirmou que André Gonçalves não pagou o valor integral da pensão alimentícia da filha Valentina, 18, nos últimos anos por estar desempregado.



A sentença determina que Gonçalves seja monitorado por tornozeleira eletrônica e fique em prisão domiciliar por um prazo de 60 dias. “Ele vai cumprir essa decisão”, disse o advogado. A dívida do ator pelo não pagamento da pensão é de R$ 352 mil.



Ele estava inadimplente desde 2017. Segundo Guerra, Gonçalves sempre cumpriu os seus compromissos com Valentina e seus outros dois filhos durante o longo período em que foi contratado pela Globo -o desconto era feito em folha de pagamento.



Mas, desde 2016, quando foi demitido da emissora e ficou desempregado, ele não conseguiu mais pagar o valor integral da pensão. “E foi acumulando. [No período] Ele fez algumas peças de teatro, fez a Dança dos Famosos, e tudo isso, ele depositava para os filhos. Só que ele não conseguia pagar o valor total da pensão, mas jamais deixou de depositar alguma coisa”, justificou. O advogado acrescentou que eles vão tentar um acordo para o pagamento da dívida.



Gonçalves e Benini se conheceram na segunda edição da Casa dos Artistas (SBT), em 2002. Eles ficaram juntos até 2006. O ator também é pai de Manuela, 23, do seu relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, 19, com Myrian Rios. Desde 2016, o ator está com Danielle Winits.