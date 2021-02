Anderson do Molejo é acusado de estupro por jovem de 21 anos

PUBLICIDADE

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, foi acusado de estupro por um jovem de 21 anos. De acordo com informações do colunista Alessandro Lobianco, do programa ‘A Tarde É Sua’, o boletim de ocorrência contra o artista foi registrado na 33ª Delegacia de Polícia do Rio (Sulacap).

O jovem disse que a violência aconteceu no dia 11 de dezembro. Segundo ele, o vocalista marcou uma reunião para tratar de assuntos profissionais, mas o jovem foi levado para um motel chamado Queen. O rapaz afirmou ainda que Anderson teria dito: “Calma, é uma reunião sigilosa que pode mudar a sua carreira”.

No motel, o jovem relatou que estava com medo e começou a chorar. “Não chora seu filha da puta”, disse Anderson, de acordo com o rapaz. No depoimento, a vítima conta que o vocalista tirou suas roupas e depois de insistentes tentativas conseguiu executar a penetração.

O jovem afirmou que, após o ato libidinoso, ficou sem forças e desmaiou. Segundo o documento, ele foi acordado pelo artista, que teria dito: “Que merda que eu fiz”.

O rapaz conheceu o vocalista do Molejo há oito meses e teve interesse em fazer um trabalho artístico com o cantor. Ele afirmou que não fez a denúncia antes por medo, e que Anderson conhece alguns criminosos.

Até o momento da publicação dessa reportagem, a assessoria do cantor não se pronunciou sobre o ocorrido.